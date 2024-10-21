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印尼新任總統普拉博沃宣誓就職
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2024-10-21 09:52:36
中評社北京10月21日電／據央視新聞報導，當地時間10月20日，印尼新任總統普拉博沃在雅加達宣誓就職，成為印尼第八任總統，任期五年。
2024年印尼大選投票於2月14日舉行，3月20日印尼選舉委員會公布最終計票結果，顯示普拉博沃勝選。4月24日印尼選舉委員會正式宣布普拉博沃當選為印尼第八任總統。
普拉博沃長期在軍隊服役，曾擔任印尼國防部長。
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