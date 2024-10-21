金磚合作機制展現強大生命力和吸引力

中評社北京10月21日電／據人民日報報導，金磚合作機制承載著新興市場國家和發展中國家實現包容性增長和可持續發展、開創美好未來的共同願望。越來越多國家希望加入金磚大家庭，體現了這一合作機制的強大生命力和吸引力



金磚國家是塑造國際格局的重要力量，對世界發展進程有深刻影響。金磚合作機制自建立以來，始終順應歷史潮流，踐行真正的多邊主義，堅定推動世界多極化和經濟全球化，不僅有力促進金磚國家發展振興，也為推動全球治理體系改革和完善、維護世界和平與穩定作出重要貢獻。



當前，世界形勢和國際秩序正發生深刻複雜演變。單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化和開放合作的國際發展環境受到影響，南北發展鴻溝加大等問題更加突出，嚴重損害包括全球南方國家在內的國際社會的整體利益。在此背景下，作為全球南方國家的重要代表，金磚國家持續深化戰略互信、務實合作和國際協作，引領新興市場國家和發展中國家加強團結合作，有利於進一步推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界注入更多積極、穩定、建設性的力量。



金磚國家站在歷史正確的一邊，致力於通過共同發展、合作共贏為世界開辟更加光明的前景。金磚合作機制承載著新興市場國家和發展中國家實現包容性增長和可持續發展、開創美好未來的共同願望。越來越多國家希望加入金磚大家庭，體現了這一合作機制的強大生命力和吸引力。



作為世界上最大的發展中國家和“全球南方”的一員，中國在金磚合作機制發展進程中始終發揮重要作用。中方提出“金磚＋”合作模式並不斷推動“金磚＋”優化升級，極大豐富和拓展了金磚合作的內涵和空間，在全球範圍建立了更加廣泛的夥伴關係網絡，為新興市場國家和發展中國家創造了深化互利合作的廣闊機遇。