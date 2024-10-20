以軍稱摧毀黎真主黨精銳部隊地下隧道

中評社北京10月20日電／據央視新聞：以色列國防軍19日稱，以軍當天繼續在黎巴嫩南部進行“有針對性”的地面行動，並於近期摧毀了一條屬於黎巴嫩真主黨精銳部隊的地下隧道。



以色列國防軍稱，黎巴嫩南部一條屬於黎巴嫩真主黨精銳部隊“拉德萬部隊”的隧道近期被以軍摧毀。以軍稱，這條地下通道連通“拉德萬部隊”的地下指揮中心，隧道中還設有武器儲存區，並存有部隊長期駐扎物資、摩托車和彈藥等。此外，以軍還在黎巴嫩南部摧毀了50多個隧道竪井及其它黎真主黨地下設施。



另據以軍19日晚間消息，以軍當天對黎巴嫩首都貝魯特達希耶地區發動空襲。以軍稱，達希耶是黎真主黨在貝魯特的主要據點，以色列空軍對位於達希耶的多個黎真主黨武器儲存設施和黎真主黨情報總部指揮中心進行了襲擊。



黎巴嫩媒體當天早些時候報導稱，貝魯特南郊19日遭遇以軍多次空襲，傷亡情況尚不清楚。



黎巴嫩衛生部門及媒體19日還稱，黎巴嫩首都貝魯特以北的朱尼耶市當天遭到以軍襲擊，造成至少兩人死亡，這是自去年黎以衝突以來，以軍首次襲擊該地區。以軍稱正在調查此事。



此外，當天黎東部貝卡穀地也遭到以軍襲擊，造成至少4人死亡。



黎巴嫩真主黨19日稱，當天該組織對以色列海法市北部的村莊和海法市東部的一個軍事基地發動導彈襲擊。此外，黎真主黨還向以色列北部城鎮謝莫納等地發射了多枚火箭彈。



據以色列多家媒體19日晚報導，黎巴嫩真主黨當天早些時候向以色列海法郊區發射的火箭彈造成一人死亡。以色列國防軍稱，截至19日23時，當天約有200枚火​​箭彈從黎巴嫩方向射向以色列。