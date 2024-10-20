以色列報復伊朗計劃外洩　美政府緊急調查

中評社北京10月20日電／央視新聞報導：當地時間10月19日，據三位知情人士透露，美國正在調查一起有關以色列報復伊朗計劃的高度機密情報洩露事件。此前，一個名為“中東觀察家”的賬戶於18日在社交平台Telegram（“電報”）上發布了這些絕密文件，並有標記表明這些文件只能由美國及其盟友澳大利亞、加拿大、新西蘭和英國查看。其中一位知情人士證實了這些文件的真實性。一位美國官員表示，此次洩密令人“深感擔憂”。



據悉，這些文件描述了以色列似乎正在為打擊伊朗所做的準備。其中一份文件由美國國家地理空間情報局編制，稱這些計劃涉及以色列調動彈藥。另一份文件來源於美國國家安全局，概述了以色列空軍的空對地導彈演習，據信也是為了打擊伊朗做準備。此外，其中一份文件還暗示了以色列一直拒絕公開證實的事情，即該國擁有核武器。文件中稱，美國沒有看到任何跡象表明以色列計劃對伊朗使用核武器。



一名美國官員表示，目前正在審查誰有權訪問這些文件。據悉，任何此類洩密都會自動引發聯邦調查局與國防部和美國情報機構的調查。美國負責中東事務的前國防部副助理部長邁克爾·穆羅伊表示，如果以色列對10月1日伊朗襲擊作出反應的戰術計劃確實被洩露，那麼將是一個“嚴重的失職”。取決於文件洩露的方式，美國和以色列之間的信任可能會受到破壞。



當地時間10月1日晚，伊朗發射超過180枚彈道導彈報復性襲擊以色列境內軍事目標。以色列總理內塔尼亞胡稱伊朗對以色列發動導彈襲擊“犯下大錯”，誓言報復。