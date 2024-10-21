進一步增進中斐兩國人民友好交流

中評社北京10月21日電／據人民日報報導，今年是習近平主席對斐濟進行國事訪問10周年。10年來，中斐兩國關係快速發展，各領域合作碩果累累，不斷惠及兩國人民。斐濟土著事務、文化、遺產和藝術部長伊菲雷米·瓦蘇近日在接受記者採訪時表示，斐濟與中國在共建“一帶一路”框架下開展了卓有成效的合作，斐濟人民獲得了實實在在的利益。通過共同建設基礎設施、推廣清潔能源技術、開展農業合作等，中國為斐濟的可持續發展提供了有力支持。



瓦蘇表示，斐濟堅定奉行一個中國原則，世界上衹有一個中國，這是不容置疑的基本事實。自兩國建交以來，中國始終如一地支持斐濟走向繁榮與富強。2014年11月，雙方正式確立了相互尊重、共同發展的戰略夥伴關係。2018年11月，兩國關係進一步提升為全面戰略夥伴關係。在高層戰略引領下，雙邊政治互信不斷加深，為推動構建人類命運共同體貢獻了積極力量。



瓦蘇指出，中國提出的全球文明倡議是促進世界文明交流與對話的重要倡議，斐濟政府對此高度重視。斐濟歡迎第七十八屆聯合國大會通過中國提出的設立“文明對話國際日”決議，願同中國共同推動決議落實，促進不同文明之間的交流互鑒。“我們期望在全球文明倡議框架下與中國開展更加深入的合作，進一步增進兩國人民之間的友好交流。”瓦蘇說。



近年來，中國與斐濟在文化遺產保護領域的合作日益緊密。瓦蘇介紹，斐濟設立了國家信托基金，專門用於管理和保護國家的文化遺產項目。他表示：“中國在文化遺產的保護性開發方面成效卓著，我們希望得到更多來自中方的幫助。”