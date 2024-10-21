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索馬里政府稱打死39名索青年黨武裝分子
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2024-10-21 09:53:51
中評社北京10月21日電／據央視新聞報導，當地時間10月19日，索馬里政府宣布，在中謝貝利州和加勒古杜德州進行的一場為期24小時的空中和地面聯合行動中，成功擊斃了索馬里“青年黨”高級領導人馬林·阿羅在內的39名武裝分子，並致29人受傷。
索馬里“青年黨”是與“基地”組織有關聯的極端組織，近年來在索馬里及其鄰國多次發動恐怖襲擊。
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