美以兩國防長通電話　討論地區安全發展

中評社北京10月21日電／據央視新聞報答，當地時間10月19日，美國國防部發布聲明稱，美國國防部長奧斯汀當日與以色列國防部長加蘭特通話，討論地區安全發展。



聲明表示，奧斯汀回顧了美國軍隊態勢調整，以加強以色列在面對伊朗、黎巴嫩真主黨等方面威脅時的防禦能力。