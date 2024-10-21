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美以兩國防長通電話　討論地區安全發展
http://www.CRNTT.com   2024-10-21 10:11:01


　　中評社北京10月21日電／據央視新聞報答，當地時間10月19日，美國國防部發布聲明稱，美國國防部長奧斯汀當日與以色列國防部長加蘭特通話，討論地區安全發展。

　　聲明表示，奧斯汀回顧了美國軍隊態勢調整，以加強以色列在面對伊朗、黎巴嫩真主黨等方面威脅時的防禦能力。

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