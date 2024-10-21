﻿鄭州國際少林武術節開幕　上演“功夫盛宴”

中評社北京10月20日電／據大公報報導，10月19日，第十三屆鄭州國際少林武術節暨中國鄭州國際少林武術大賽開幕式在中越嵩山腳下的“武術之鄉”河南鄭州登封少林塔溝武校舉行，萬餘名“功夫小子”全新演繹傳統功夫，展現少林功夫的高超技藝和不斷超越自我的精神內涵，讓來自國內外的上千名嘉賓、運動員、武術愛好者感受少林功夫的深厚底蘊和無窮魅力。



少林拳術、器械、七十二絕技……本屆武術節迎賓式，在嵩山少林風景區核心打造長達1.5公里“少林世界”表演方陣，展示“功夫聖地”並舉行歡迎儀式。在從少林寺到開幕場地全長13公里路線上，3萬名功夫小子用精彩的表演展示出少林功夫的博大精深和豐富內容，溯源少林、絕藝少林、薪火少林三個部分的演出演繹少林武術的傳播之路。當日的開幕式在塔溝武校五環演武場舉辦，以“源武少林，功夫鄭州”為主題，在這台有7000多名演員參演的大型演出中，功夫元素貫穿始終，演繹世界與少林的雙向交流。



始於1991年的鄭州國際少林武術節是一項集武術、旅遊、文化交流於一體的大型綜合性節會，在世界範圍內產生了深遠的影響，成為連接五大洲武術愛好者的重要紐帶。少林武術節自設立起，為中國武術在國際上的推廣、交流和發展，增進世界各國人民的友誼做出了積極貢獻。