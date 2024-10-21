中國車企力挺巴黎車展　展現合作誠意

中評社北京10月21日電／據大公報報導，法國第90屆巴黎車展當地時間20日閉幕，在這場汽車業界盛會上，眾多中國車企的新款智能電動汽車亮相，向歐洲展示中國新能源汽車產業技術和實力，更展現出中國車企在種種不利因素下持續積極開拓歐洲市場的決心和目標，獲得不少歐洲汽車製造商、經銷商、合作夥伴和消費者的認可與欣賞。



參與本次展會的中國品牌包括比亞迪、紅旗、廣汽集團、上汽大通、東風風行、問界、小鵬、零跑和創維等，這些車企代表了中國汽車品牌的多樣性及其迅速崛起。中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長餘淩曲認為，參加巴黎車展，展示了中國車企的核心競爭力及其與歐洲市場合作的誠意。



中國車企集體亮相，不僅為巴黎車展增添了活力，還為全球觀眾提供了近距離接觸中國前沿汽車技術的機會。無論是傳統燃油車，還是最新的電動汽車，從智能網聯到自動駕駛，中國品牌展示的技術與產品，展現了其在全球汽車行業中的綜合實力及未來發展的無限潛力。



有業界分析指出，通過此次展會，中國車企不僅展示了全球市場競爭中的實力，還釋放了推動行業創新與合作的強烈信號。未來，隨著中歐關係的深化，中國品牌將在國際市場上繼續展現不可忽視的影響力。