世界媒體峰會代表　盛贊新疆驕人發展

中評社北京10月21日電／據大公報報導，第六屆世界媒體峰會10月14日在烏魯木齊開幕。來自全球106個國家和地區的208家媒體、政府部門、國際組織等機構的500多名代表參加本次峰會，共商如何更好講好世界現代化建設的故事，推動全球共同發展。



此次峰會既是全球傳媒界的盛大聚會，也是實地瞭解中國新疆的重要窗口。15日至17日，應邀出席峰會的外國嘉賓代表走進大美新疆多地。在天山南北，欣賞旖旎的自然風光、體驗燦爛的中華文明、感受澎湃的發展律動，在歷史與現實交織中，他們盛贊“新疆的發展讓人驚嘆”“期待下次再來”。



據新華社報導：深秋時節的新疆天山天池景區靜美壯闊，色彩繽紛的風景讓外國嘉賓們沉醉。



“太美了！”塞拉利昂《標準時報》副總編輯阿布.巴卡爾.卡爾博一邊跟著哼唱景區播放的中文歌曲，一邊拿起手機不停拍攝照片和視頻。“我到過中國的許多地方，但新疆的自然風光依然讓我震撼。”卡爾博說，“每次來中國都有新發現、收穫新體驗。”



大馬媒體人：看到無限潛力可能



喀贊其、六星街、伊犁街……在伊寧市，一條條百年老街，從傳統特色美食到琳琅滿目的手工藝品，讓遊客流連忘返。伊寧具有地域特色的老建築和居民庭院，深深吸引了希臘《論壇報》助理執行編輯伊奧安娜─瑪麗亞.皮埃裡：“這是我第一次來中國，我很喜歡伊犁老城的建築。”



“這次來到新疆，走進喀什，給我耳目一新的感覺。”馬來西亞國家新聞社主席黃振威說，這些年新疆經濟社會不斷發展，“我看到了新疆的無限潛力與可能，也讓我對這裡的未來充滿期待”。