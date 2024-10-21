﻿薛其坤回母校山東大學　分享美好青春回憶

中評社北京10月21日電／據大公報報導，“光學1980級、中國科學院院士、南方科技大學校長、未來科學大獎獲得者、2023年度國家最高科學技術獎獲得者薛其坤校友，學籍號801016。”10月19日下午，山東大學舉行建校123周年首屆全球校友大會，當山東大學黨委書記任友群介紹薛其坤時，台下掌聲雷動。“聽到自己的學籍號，非常親切，感覺好像又年輕了一樣！”薛其坤笑著告訴大公報記者，當時在山東大學求學時充滿了理想與活力，這一刻勾起了他大學時最美好的回憶。



笑說自己體育天賦高於科研天賦



薛其坤在致辭中介紹，1980年他從沂蒙革命老區來到山東大學光學系激光專業學習，離開母校40年的薛其坤感慨頗多。“對當時在沂蒙山區長大的孩子來說，在山大求學的四年真是一種莫大的奢侈。”薛其坤坦言，他進入大學才第一次見到真正的足球。“論天賦，我的體育天賦應該高於科研天賦。”薛其坤說，他對體育的熱愛毫不遜與對科研的熱愛。直至今日，薛其坤依然記得本科畢業足球比賽，他們班級的足球隊輸給了物理系，得了第二名。“這是我一生在足球事業上最輝煌的成就。”薛其坤的幽默贏得了陣陣掌聲。



薛其坤說，體育鍛煉強壯了他的體魄，為日後從事高強度的物理實驗工作打下了堅實的體能基礎。此外，體育鍛煉還培養了他樂觀豁達的心態、團隊合作的精神和統籌全局的系統觀，這些對從事科研工作至關重要。在山東大學的寶貴經歷一直滋養著薛其坤的人生，每每在極其艱難的時刻，回憶都能給予他無窮的精神力量。“好好學習，好好鍛煉，掌握更多本領，為自己的美好生活和國家富強做出更多貢獻，發揮更大作用。”薛其坤寄語山東大學的學弟學妹。濟南崇德中學13歲的學生姜明傑也以小記者的身份對薛其坤進行採訪。“樹立正確的人生觀，保持對自然、對世界的好奇。”薛其坤和藹地說，“處於花兒一樣年齡的青少年，首先就是好好鍛煉身體，努力學習，為自己未來精彩的人生打好基礎。”