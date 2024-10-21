多間中企被惡意列入CMC清單

中評社北京10月21日電／據大公報報導，所謂“CMC清單”，即中國軍事企業清單（Chinese Military Companies List），是美國國防部以“強調和對抗中國軍民融合戰略”為目的，根據《2021財年國防授權法案》第1260H條制定的“黑名單”，旨在識別在美國直接或間接運營的中國軍事企業，目前已有多家中國企業被惡意列入。這一名單同時警告美國企業，一旦與被列入名單的中國企業合作，會帶來國家安全風險。實質上，美方禁止美國公司與名單上的中國公司開展業務。＼大公報記者張寶峰整理