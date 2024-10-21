大疆在美狀告五角大樓　依法維權

中評社北京10月21日電／據大公報報導，內地媒體引述路透社18日報導指出，中國無人機企業深圳市大疆創新科技有限公司上周五起訴美國國防部將其列入涉嫌與中國軍方合作的企業名單，稱這一認定是錯誤的，並給這家公司造成了重大財務損失，要求華盛頓的地區法官下令將其從五角大樓認定的“中國軍事企業清單”中移除。



對於美國泛化國安的做法，大疆在訴訟中稱，由於美國國防部的“非法和錯誤決定”，該公司“失去了商業交易，被污蔑為國家安全威脅，並被禁止與多個聯邦政府機構簽訂合同”。大疆表示，美國國防部超過16個月未與其就認定問題接觸，因此提訴，並稱“除向聯邦法院尋求救濟外別無選擇”。＼大公報記者 張寶峰北京報導



遭美無理打壓 大疆全球市占率不降反升



著名無人機品牌企業大疆創立於2006年，總部位於深圳，現為全球最大無人機製造商，占美國商用無人機總銷量的一半以上。行業研究機構分析數據顯示，大疆在全球消費級無人機市場所占份額接近80%，在全球民用無人機企業中高居第一。胡潤研究院發布的“2023年全球獨角獸”排行榜顯示，大疆估值1250億元人民幣，在中企中排名第九。《華爾街日報》評價大疆：“這是一家全世界都在追趕的中國公司。”



美國國防部所謂“CMC清單”（中國軍事企業清單），是對美國實體和企業的警告，即它們與名單中的企業開展業務存在“國家安全風險”。大疆在今次訴訟中稱，由於美國國防部的“非法和錯誤決定”。公司又表示，“美國和國際客戶已終止與大疆的現有合同，並拒絕簽訂新合同”。2023年8月，大疆公司曾發表聲明表示，從未設計製造過面向軍事目的產品和設備。



今年6月，美國眾議院推出“反制中國無人機法案”，試圖禁止大疆產品在美國運營，但很快被現實“打臉”。一個月後，美國參議院取消了相關禁令。實際上，美國已多次試圖阻止大疆無人機在美國銷售，但大疆無懼美國連續多年的各種打壓，在美國和全球的市場份額“不降反升”。



多間中國科企被惡意列入“CMC清單”。今年8月16日，中微半導體設備（上海）股份有限公司宣布被列入“黑名單”一事，起訴美國國防部。再向前追溯至今年5月，中企禾賽科技有限公司在美興訴，對美國國防部指控進行回擊。