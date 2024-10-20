以色列防空警報　黎巴嫩真主黨稱攻擊以北目標

中評社香港10月20日電／以色列北部多處在當地周日凌晨響起防空警報，黎巴嫩真主黨表示，使用火箭彈攻擊以色列北部城市薩法德。



香港電台報導，戈蘭高地亦響起防空警報，以色列稱有可疑物體進入上空，未有傷亡及損毀報告。



另外，以軍要求黎巴嫩貝魯特南部郊區一處建築的周邊居民撤離。以軍警告附近有真主黨設施，以色列軍會採取行動。真主黨其後表示，貝魯特南郊兩個地區受到襲擊。



