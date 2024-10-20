柯文哲問吳宗憲什麼？當天同場的徐巧芯全說了

中評社台北10月20日電／資深媒體人黃暐瀚日前爆料，陷入京華城的民眾黨主席柯文哲，曾在搭機前往花蓮途中詢問檢察官出身的國民黨“立委”吳宗憲，被檢方扣押的USB是否能被破解，但遭吳否認，事後黃也為此道歉。國民黨“立委”徐巧芯透露，事發當天吳宗憲就坐在自己旁邊，當時吳告訴她，柯文哲擔心的其實是USB被檢方扣走後，裡面的內容會被外界拿去斷章取義。



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯今（20）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，黃暐瀚爆料提到的事發時間，是柯文哲和國民黨“立委”們一同搭機前往花蓮，參加國民黨“立院”黨團總召傅崐萁母親告別式當天，當時柯剛被無保請回，他和藍委們在松山機場候機時，曾互相詢問許多問題。



徐巧芯說，登機後，吳宗憲坐在自己隔壁，而柯文哲身旁則坐著隨扈，所以吳和柯並未在機上對話。徐巧芯指出，當時她曾向吳宗憲詢問檢察官辦案細節，吳除了做出解釋，還透露柯文哲憂心檢察官們搜走他的USB後斷章取義，並將相關資訊洩露給特定媒體編造故事，對其人格進行栽贓。



“柯文哲有罪沒罪是另一回事”，徐巧芯強調，自己不是在幫柯說話，而是在還原事發過程，由於USB內有很多高度機密資料，所以柯才會對USB被檢方搜走如此擔心。