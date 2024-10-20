金價年內累升32%　頂部或仍未出現

中評社香港10月20日電／金價近日再創歷史新高，現貨金價上周五收報每盎斯2,722.02美元，按周升2.47%，年初至今更累升近32%。不過，全球多資產經紀商VT Markets近日一份分析報告指出，金價目前漲勢並非終點，真正頂部或仍未出現，主因第四季受減息周期、中東局勢、美國大選及新興國家黃金儲備策略等眾多利多因素影響，令金價有望衝高。



星島網報導，該行指出，全球主要央行開啟減息周期，令實質利率下降，而黃金作為無息資產的吸引力也會隨之升高。



其次，中東局勢劍拔弩張。 4月伊朗襲擊以色列，由代理人戰爭升級成直接衝突，但由於攻擊前伊朗已提前數日發出警告，且攻擊目標是人口稀少的沙漠地區，因此影響相對有限。然而，局勢在10月驟然升級，伊朗直接向以色列人口稠密地區發射了180枚彈道導彈，戰爭一觸即發，令黃金的避險價值展露無遺。



第三，美國總統大選也推動了黃金買盤。由於特朗普和賀錦麗雙方都有穩固的基本盤，支持率差距也不大，令市場不敢輕易押注，大量資金湧入黃金市場。



第四，新興國家的黃金儲備策略也影響金價走勢。雖然中國人民銀行在第二季後暫停購入黃金儲備，但7、8月並未出現沽售跡象，而且其餘新興國家如土耳其、印度和波蘭等國仍持續購買黃金。根據2024年央行黃金儲備調查顯示，29%央行機構表示未來12個月將會增持黃金儲備，為近6年來最高值，增持原因包括無違約風險、抗通脹、防止經濟衰退及黃金的高流動性等，反映出黃金的高度吸引力。



除了以上4大基本面，VT Markets研究團隊還從技術面角度進行分析，認為金價第二季創下新高位將成為多頭在第四季開啟二次進攻的起始點，同時也是重要的防守區間，加上利多因素推動，金價跌至此區間的機率幾乎為零，因此操作上仍可維持偏多方向。