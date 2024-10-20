特朗普民調勝率增　恐大幅上調關稅

中評社香港10月20日電／美國總統大選將於今年11月5日（周二）舉行，根據近期民調顯示，共和黨總統候選人特朗普當選機會率上升，同時令其上台後對多數進口產品徵收高達10至20%的關稅可能性增加。據晨星引述巴克萊分析師指出，新關稅可能對美股標普500指數產生重大影響，其中非必需性消費品、工業、科技和醫療保健等板塊將首當其衝。



星島網報導，巴克萊團隊方面，估計特朗普上任後若對所有進口產品徵收10%關稅、並對中國進口貨徵收高達60%稅率，標普500指數成份股2025年每股盈利可能因此降低3.2%；若貿易夥伴國以報復性關稅還擊，每股盈利可能再會降1.5%。



巴克萊分析師Venu Krishna表示，雖然提議的新關稅落實後，可能只會對企業盈利產生適度影響，但由成本通脹衍生的次級效應將對企業盈利構成影響，並造成進一步傷害。他又補充，非必需性消費品、工業、科技和醫療保健類股風險似乎最大，因為對全球供應鏈倚賴最大。



Arbroath Group創始人兼執行合夥人Christopher Smart則表示，未有看到市場因預期特朗普獲勝而出現更大波動的原因之一，可能是投資者沒有認真對待其提倡的關稅威脅。不過，近期10​​年期國債收益率溫和上漲及美元上漲的情況下，可能會打擊美國勞動力市場，以及預示市場將出現更大波動。