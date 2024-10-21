張榮恭：賴捨棄和平之門 台海危局節節升高

張榮恭(中評社 資料照) 中評社台北10月21日電（作者 張榮恭）賴淸德掌權不到五個月的時間裡，大陸先後發動了“聯合利劍A”、“聯合利劍B”兩次圍台軍演。相較於蔡英文第二個任期的四年裡，大陸發動兩次圍台軍演，顯示賴上任後，兩岸關係在高危期中更加惡化。



大陸針對蔡英文的圍台軍演，一次是因美國眾議院議長佩洛西訪台及見蔡，一次是因蔡赴美見了眾議院議長麥卡錫。大陸以軍演反制“台美勾連”。而針對賴清德的圍台軍演，都是由於賴的言論過激。據此觀之，已被大陸定性的賴清德若與美方高層人物直接互動，大陸的反應就會比這四次軍演來得強烈，不排除兩岸關係將進入攤牌期。



本月4日，筆者即已表示，大陸可能在賴清德雙十講話後作出重大反應，既是針對雙十講話內容，也是針對賴掌權以來所有關於兩岸立場發言的階段性總結。賴的“台獨”意向清晰，本來就不會在雙十講話作出改變，但雙十節是很重要時間節點，對整個中華民族而言，113年前孫中山先生領導國民革命，推翻帝制，建立共和，所以大陸勢必選在雙十武昌起義紀念時刻，強力反制“台獨”。



有些藍營人士肯定賴清德提到“建國”113年。其實，人們不必產生美麗的誤會，因為賴的重點是“這層關係（指台灣與大陸的淵源）不必再談了”，意指應該切斷，走向“新兩國論”。在此之前，賴已說過現在兩岸是“一人一家代，公嬤隨人拜”的分家論調。至於聯結兩岸政治及歷史的113年歷程，並不在賴的思考中，其真正用意是不必再強調兩岸淵源。而這正是危險的根源。

