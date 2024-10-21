快評：台灣當局的施政與民眾期待背道而馳

中評社快評/針對《聯合報》日前公布的“兩岸關係年度大調查”，台灣民眾對兩岸外交、軍事和官方互動關係，感受持續惡化，認為這三項指標偏向敵對或緊張狀態者均逾五成，義守大學財金系教授李樑堅接受中評社訪問時表示，現在兩岸是越講越險，推向有潛在兵戎相見的風險；兩岸需要互動交流，把敵意螺旋趨勢降下來才是該有的方向。



李樑堅表示，兩岸交流是兩岸融合很重要的催化劑，有交流才有互動，才會有不同聲音的相互理解與討論；只有擴大交流的層面，兩岸不好的氣氛才可以適度的調整；台灣民眾都不希望戰爭，和平是兩岸的共同訴求，尤其是對台灣老百姓。李樑堅還表示，很多人都質疑美國會保護台灣的說法，認為要台灣增加防衛預算購買更多的美國武器才是真，但這不是台灣百姓期待的。



台灣《聯合報》的前述民調，反映了今年以來兩岸關係持續惡化的態勢，李樑堅教授所言也講出了台灣多數民眾的感受、焦慮和期待。



影響今年以來兩岸關係不斷惡化的原因很多，但最主要的因素，顯然是持續執政的民進黨當局不僅無意緩和或改善兩岸關係，而且提出更加激進、大膽的“兩國”論述，並以各種形式阻礙、打擊、遏制兩岸交流，強化軍事對抗，“台獨”言行有激進化、民粹化的趨勢，甚至有納粹化的跡象，以致兩岸關係愈趨緊張，不排除擦槍走火的可能。可以說，民進黨當局的施政作為與民眾期待背道而馳。