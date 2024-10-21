湖南株洲提級巡察重點村居促進基層治理

株洲市委巡察機構強化巡察監督推動基層治理，依據巡察整改評估辦法，採取實地調研、走訪群眾等方式，對問題整改情況打分驗收和評定等次。圖為近日，巡察組工作人員在青山村瓜蔞籽晾曬場評估驗收該村農業產業項目發展情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，持續完善巡視巡察工作格局，全面推動市縣巡察向基層延伸。湖南株洲健全巡察上下聯動工作機制，通過對醴陵市均楚鎮青山村開展提級巡察，深入“解剖麻雀”，以巡促改、以巡促建、以巡促治，把推動整改單個突出問題轉化為系統推進基層治理，切實用政治監督護航鄉村振興。



“村裡現在條件好了，專門出資組建了龍燈歌舞隊，讓我們在農閑時有了更多的文娛活動。”近日，湖南省醴陵市均楚鎮青山村村民蘭森林告訴記者，剛組建不久的村歌舞隊正忙著和村民一起練習吹嗩呐、打鑼鼓，為年末的“村晚”做準備。



眼前這個“有閑錢有閑情”的青山村，曾因組織功能弱、地理位置偏、基礎條件差、農業產業發展難，導致貧窮落後；且環境污染、涉砂涉礦、耕地拋荒、空巢老人等問題較為突出，群眾對此反映強烈。



株洲市委通過對青山村黨組織開展提級巡察，幫助這個原本組織建設不全、基礎設施滯後、集體經濟薄弱的軟弱渙散村華麗轉身。如今的青山村，不僅組織強、民風正、環境美、產業旺，還入選了湖南省鄉村振興村級實踐交流基地，實現了青山變“金山”。



以巡促改，攻克基層治理難題



出醴陵市區向西行50公里，便到了群山環抱的青山村。村口新修的柏油馬路寬敞乾淨，沿途房舍整潔。



巡察整改前，這裡卻是另一番模樣。2022年7月，株洲市委第二巡察組對青山村黨委開展提級巡察。巡察組剛入村就發現，貫穿全村的道路年久失修，坑坑窪窪、灰塵飛揚，還有村民在路中間設卡攔車，但並非為收取過路費，而是通過攔截運輸礦石車輛達到減少揚塵的目的。