在“大金磚合作”開啟之年感受金磚活力

這是2022年9月7日拍攝的金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地項目簽約儀式現場。（圖源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，喀山，伏爾加河畔千年古城，金磚擴員後首場領導人線下會晤即將在這裡啟幕。



在“大金磚合作”開啟之年，金磚國家挽起團結的臂膀，以互利共贏的務實合作為共同發展注入新動力，為建設更美好世界貢獻智慧力量。



“就是要讓人民過上幸福生活”



“我們要為金磚和‘金磚＋’國家提供一個路徑清晰的服務平台，幫助他們進入中國市場。”金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地（簡稱“金磚創新基地”）數字經濟研究中心外方執行主任梅赫裡·阿利耶夫對記者說。



2020年11月，習近平主席在金磚國家領導人第十二次會晤上宣布在福建省廈門市建立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地。數字經濟研究中心，便是金磚創新基地推動簽約的首批項目之一。



除了為金磚國家合作牽線搭橋，金磚創新基地還致力於為金磚合作培養各類人才。2023年以來，基地已舉辦10多期線下培訓課程，吸引了來自70多個國家100多名學員參與。其中，針對全球發展倡議中八大重點領域設計的課程，尤其受到學員歡迎。



“金磚合作機制不僅有利於國家經濟發展，也有助於人才培養。”巴西里約熱內盧聯邦大學教授何塞·奧蘭多·戈梅斯說，為了促進新興領域發展，“我們需要借助金磚平台開展人才培養合作”。



金磚創新基地的建設是金磚國家錨定發展合作的生動例證。在“大金磚合作”開局之年，從搭建服務平台到開展人才培養，從舉辦金磚國家新工業革命夥伴關係論壇到舉行金磚國家數字經濟對接交流活動，金磚國家以促進共同發展為目標，不斷深化數字經濟、綠色發展、供應鏈等多領域合作。



金磚合作承載著廣大發展中國家攜手邁向繁榮富強的期待。正如習近平主席向2023年金磚國家工商論壇閉幕式發表致辭時所說：“新興市場國家和發展中國家經歷千辛萬苦，獲得了民族獨立，所做的一切，就是要讓人民過上幸福生活。”



如今，金磚的“好友申請列表”越來越長，多國表達希望多形式參加金磚合作、實現更好發展的意願。



泰國今年6月宣布申請加入金磚。“我們相信，加入金磚將讓泰國在多方面受益，包括推進與其他發展中國家的合作、提升在國際舞台上的影響力。”泰國正大管理學院中國－東盟研究中心主任湯之敏說，金磚合作機制“已成為世界經濟增長的引擎，並在全球政策制定中發揮重要作用”。

