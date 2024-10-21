各界人士期待金磚國家領導人第十六次會晤

2023年8月21日，在南非約翰內斯堡，一名男子在金磚國家領導人第十五次會晤舉辦場所桑頓會展中心內的媒體中心拍照。（圖源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，國家主席習近平將於10月22日至24日赴俄羅斯喀山出席金磚國家領導人第十六次會晤。這將是“金磚大家庭”實現歷史性擴員後，習近平主席同金磚國家領導人首度線下聚首。



金磚國家各界人士表示，期待聆聽習近平主席在會晤期間提出的重要主張，相信金磚國家這支積極、穩定、向善的力量必將蓬勃發展，為世界和平與發展注入更多正能量。



發出公平正義的時代強音



伏爾加河畔，千年古城喀山已為金磚歷史性擴員後的首次領導人線下會晤作好準備。“我們熱烈歡迎習近平主席來到喀山出席這次盛會。”俄中友好協會第一副主席、中國“友誼勛章”獲得者加林娜·庫利科娃說，期待習近平主席在此次會晤中就進一步深化金磚國家間合作，解決共同面臨的任務和問題提出新方案、新倡議。



今年1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞正式參與金磚國家合作，“大金磚合作”在國際社會的矚目中正式開啟。



俄羅斯聯邦委員會（議會上院）國際事務委員會第一副主席安德烈·傑尼索夫表示，此次會晤是俄羅斯作為金磚國家輪值主席國舉辦的最重要活動。習近平主席出席會晤框架內的系列活動，必將有力增進金磚國家在全球問題上的共識，壯大促進世界和平發展的積極力量。



巴西中國問題研究中心主任羅尼·林斯說，習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和三大全球倡議在世界範圍內特別是全球南方國家中引發廣泛共鳴。中國在凝聚金磚國家共識、促進各國協調合作、推進共同議程方面發揮著至關重要的作用。林斯認為，習近平主席出席此次會晤將為推動多邊主義和包容性增長注入新動力。



“金磚合作機制致力於促進世界多極化、維護真正的多邊主義。”阿聯酋杜拜海灣研究中心研究員艾哈邁德·阿里說，中國提出的“金磚＋”合作模式為新興市場國家和發展中國家融入金磚合作敞開大門。隨著金磚國家的“朋友圈”不斷擴大，“大金磚合作”的影響力和吸引力不斷增強。“國際社會期待聆聽習近平主席為推動建設更加公正合理的全球治理體系提出的中國方案。”



“我十分欽佩中國為促進世界和平穩定和共同發展作出的貢獻。”伊朗中國和歐亞事務分析師邁赫迪·霍爾桑德說，一個典型事例就是伊朗與沙特阿拉伯在中國斡旋下達成歷史性和解。“每到關鍵時刻，世界總是希望聽到來自中國的聲音，我對習近平主席將在喀山會晤上提出的主張充滿期待。”