善用低息定按　提前享減息效果

大型銀行推出全新低息定按計劃，反映銀行對樓市的正面支持，此舉可為准買家增添入市信心。（大公報） 中評社香港10月21日電／據中原按揭董事總經理王美鳳分析說，最近有大型銀行相繼推出全新定息按揭計劃，借款人可選擇首2年或3年定息3.25厘、首4年定息3.2厘或首5年定息3.15厘，按揭年期可長達30年。是次銀行推出的定按計劃，有別於傳統定按於加息周期出現息率較高的溢價，而是在減息周期預先享有減息及鎖定息率效果。



大公報報導，現時市場按息主要為3.875厘，換句話說，借款人若選擇此定按計劃，可於現階段及往後2至5年便鎖定享有低於現時按息，按息即時較現時降低0.525至0.725厘，30年期計之月供可減少6.3%至8.6%，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。



有人可能會疑惑，本港已踏入減息期，意味息率將會降低，選用此類定息計劃會否“賺頭蝕尾”？因為若市場息率降至低於定息水平，用家仍需以定息供樓，未能跟隨減息走勢享有低息優惠；當然，沒人能確切預知未來息率，只能根據現時較大可能的預測，以及自身是否適合選擇此類計劃去考慮。



儘管本港已處於減息周期，然而減息步伐料溫和。根據市場預期，美國聯邦基金利率於2026年降至2.9厘，按照預期之未來息率走勢，未來拆息雖然回落，料仍較長時間H按需以最優惠利率（P）為基準之封頂息率計算，而基於P在對上一次加息周期加幅僅0.875厘，遂是次減息周期P下降幅度有限，預料明年市場按息進一步回落後或仍處於3厘附近水平。



有利管理預期 銀行客戶雙贏



推出此類按揭計劃可為客戶及銀行造就雙贏效果，除了客戶受惠，銀行推出定按計劃，有利於管理及評估可預期及穩定性較大的利息水平，有關計劃之按揭用家將會鎖定選用2年至5年定息期按揭，基於設有相同年期的罰息期，期內轉換按揭的機會不大。



是次大型銀行推出全新低息定按計劃，為買家增添先享減息效果及管理供款預算的按揭計劃，反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，此舉可為准買家增添入市信心。



至於此計劃之其他方面細節，定息期後之息率為P－1.25厘（P現為5.625厘），而罰息期在定息期滿後完結，計劃未設有現金回贈，而市場上現時之按揭現金回贈仍介乎貸款額0.1%至0.3%為主；計劃亦未設有按揭存款相連戶口，借款人可因應按揭計劃特點是否適合自身情況，去衡量選用定息或浮息按揭計劃。