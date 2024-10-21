新加坡華族戲曲協會會長：傳承傳統文化觀

卞會賓在教學。（受訪者供圖） 中評社北京10月21日電／據海外網報導，卞會賓，新加坡華族戲曲協會會長、新加坡華族戲曲博物館館長，2014年創辦了兩年一屆的“新加坡國際戲曲節”，為中國傳統戲曲在海外傳播默默耕耘。



戲曲情緣



卞會賓出生於戲曲世家，童年時期的他就跟隨父親聽戲看戲，耳濡目染中體會著戲曲的魅力。他從9歲開始學習戲曲打擊樂中的板鼓，1978年考入中國戲曲學院音樂系。



剛入學時，戲曲學院實行甄別制度，對入學新生進行末位淘汰。那時的卞會賓每天早上五點多起床，練習6到8小時，永遠比別人練得多。同學每天清早都會聽到他練習板鼓的聲音，最終，他以優異的成績留在了學校。提起那段日子，卞會賓說：“那時一點也不覺得辛苦，因為這是我的興趣所在。”



畢業後，卞會賓選擇了留校，補上了戲曲學院青黃不接的教師班底。當時，面對著大部分同學選擇去劇團工作的情況，他也曾十分糾結。在與老師交流過程中，卞會賓意識到，想要傳播戲曲文化，任教是更好的方式之一。劇團工作只需要瞭解自己演奏的部分，但是任教卻需要關注更廣泛的領域，這讓想要不斷挑戰自己的卞會賓下定了決心。“教授戲曲需要不同於劇團演奏的橫向思維，自己不擅長的部分也需要研究，我希望不斷提升自己。”卞會賓說。



在戲曲學院時，他結識了自己的太太黃萍女士。他們是同一屆入學的同學，黃萍是一位優秀的刀馬花衫。一次校園劇目的彩排，讓卞會賓見到了戲曲表演時魅力十足的黃萍，他在為她伴奏時體驗到了十足的默契，戲曲帶來的緣分讓他們有了很多共同話題，最終組建了家庭，懷著對戲曲同樣的熱愛，共同傳播戲曲文化。



1990年，新加坡當地邀請戲曲學院六十多名演員來此演出，卞會賓和太太便來到了新加坡。由於當地缺少專業的團隊和人才，他每天都需要表演兩場，常常是動感較強的武打戲。為了讓更多人瞭解戲曲，卞會賓最終決定來到新加坡傳承戲曲文化。

