企業加大研發　港創科動能增

多間企業相繼落實投資香港，建設研發中心，反映企業以實際行動看好香港創科發展前景。（大公報） 中評社香港10月21日電／香港創新科技發展動能進一步增強，施政報告提出設立百億元創科產業引導基金，促進更多市場資金投放在研發上，估計可拉動千億元投資，明年有望實現研發支出占本地生產總值1.3%的預期目標。



大公報報導，創新科技是香港經濟增長引擎，新一份施政報告用不少篇幅論述繼續加大力度推動創科發展，其中一項重要舉措是設立百億元創科產業引導基金，透過公帑引入市場資金投放在研發項目上。據知該基金旗下有五個子基金，涉及生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數碼化及升級轉型、未來與可持續發展產業等，相信當中涉及智能駕駛、芯片、電池等技術，預期當局將與風險投資基金合作，投資一些具發展潛能的創科企業。因此，在特區政府更積極主動之下，有理由相信未來數年創科發展步伐進一步提速。



設立引導基金拉動千億投資



事實上，施政報告提出設立創科產業引導基金，對香港創科發展起著補短板作用。有本港科技界人士反映，具有潛能的研發項目，在早期往往缺乏足夠起動資金，今次特區政府設立創科產業引導基金，有如扮演天使基金的角色，助力初創企業成長，推動科研成果商業轉化，透過這百億元引導基金安排，預計未來十年拉動千億元新投資。資料顯示，香港每年整體研發開支已增加至數百億元，去年香港初創企業超過4200間，按年增加7%，迄今科學園及數碼港成功培育及支持的獨角獸企業上升至約20間，香港創科發展勢頭不俗。

