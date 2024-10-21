美籍華人編舞家沈偉——以舞蹈呈現美

中評社北京10月21日電／據海外網報導，沈偉是一名美籍華人編舞家，他善於在東西方文化的交匯中找到共性，創編一支支靈動的現代舞作品，用豐富的肢體動作表達生命的力量。



從零開始



1968年沈偉出生於湖南湘陰，父親是當地湘劇團的導演，他從小受到父親潛移默化的影響。



“我小時候經常看到父親伏在案邊創作的身影，他在寫劇本、練書法或者畫畫。我還看到他給演員排練。這無形之中激發了我對藝術的興趣。”沈偉回憶道。



9歲時，沈偉考入湖南省藝術學校湘劇科，經歷了6年嚴格的科班教育，唱念做打，樣樣不落。沈偉介紹道：“那時我一年才回家兩次，見父母很少，身體和意志都經歷了很大挑戰。”



上世紀80年代戲曲式微，沈偉放棄了湘劇演員的工作，赴考中央美術學院，但由於文化課成績不合格未能被錄取。這扇門關了以後，沈偉又嘗試推開另一扇門。他在19歲時考入廣東舞蹈學校，並創作了人生中的第一部專業性現代舞《太陽依舊升起》。



1991年，沈偉與同一批畢業的同學一起成立了大陸首個現代舞團——廣東實驗現代舞團。在這裡，他既編又舞，作品多帶有孤獨敏感的氣質，比如在獨舞段落《不眠夜》中，失眠青年與枕頭共舞，以表現無聲的情緒。1994年，沈偉憑借這部作品，榮獲中國首屆現代舞大賽編舞及舞蹈表演的雙料一等獎。



在沈偉看來，每次學習新的東西都是從零開始，不斷突破，而此前學習戲曲和繪畫的經歷為他打好了作為藝術家的基礎。

