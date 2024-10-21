第七屆紐約中國當代音樂節閉幕

中評社北京10月21日電／據新華社報導，主題為“譜寫未來”的第七屆紐約中國當代音樂節19日晚以一場中西合璧的音樂會畫上精彩句點。



閉幕音樂會當晚在紐約市卡內基音樂廳舉行。上半場，美國巴德音樂學院東西樂團用琵琶、古箏等中國傳統樂器與西方管弦樂器演奏了中國中央音樂學院作曲家的新作品，給觀眾帶來獨特的音樂交融體驗。



下半場，中美藝術家聯袂演繹了作曲家郝維亞創作的中文科幻歌劇《七日》的音樂會版。該劇以新的音樂語言展現對人類未來的憧憬與想象，探討未來的“智能人”和人類共存甚至超越人類的時候，人類生存價值、愛情和藝術受到的巨大挑戰。



AI人工智能元素貫穿了本屆中國當代音樂節。巴德音樂學院美中音樂研習院院長、音樂節藝術總監蔡金冬接受新華社記者採訪時說：“我們聽了很多貝多芬和莫扎特的作品。現在是21世紀，加入AI智能元素能讓更多年輕人關注當代音樂，關注現在的音樂。”他表示，這7年來他最大的收穫就是能把越來越多的中美藝術家聚在一起，共同搭建中美人文交流的橋梁。



美國大提琴家克里斯蒂娜·瓦列芙斯卡非常讚賞音樂節促進中美音樂交流與融合的作用，7年來她沒有錯過音樂節的任何一場音樂會。她說：“音樂語言人人都聽得懂，中西合璧的音樂更有魅力。”