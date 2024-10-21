盛事重質又重量　下月公布明年項目

低空經濟可以帶來很大經濟效益。圖為深圳市一架送餐無人機穿行在高樓大廈間。資料圖片 中評社香港10月21日電／香港文匯報報導，香港積極發展盛事經濟，今年全年預計最少約有210項各類盛事舉行，以拉動旅遊業。



不過，坊間有聲音指，擔憂若單純追求盛事數量，或變成重量不重質。身兼盛事統籌協調組組長的特區政府財政司副司長黃偉綸昨日強調，政府重視盛事的量與質，而下月將會公布明年的盛事項目，強調盛事經濟貢獻很大，涉及70多億元的銷售額，以及40多億元的經濟增加值。



黃偉綸昨日在電台節目上解釋，現時香港一年有超過200項盛事，這些盛事有不同的種類和內容，“你細分一些，其實它（盛事）有文化、體育、旅遊、商務會議、金融，所以不同領域其實（盛事）不多。未來我們都會再看緊一點，既然我們已經做到一定的量，質我們希望調上來。”



黃偉綸：低空經濟經濟效益大



同時亦擔任發展低空經濟工作組組長的黃偉綸還談到低空經濟，他認為低空經濟帶來很大經濟效益，但因為時太早，暫未能量化有關效益，而目前會在立法上拆牆鬆綁，如容許25公斤以上無人機的飛行。另外，未來會推出一些試驗項目，“其實我們的步伐很明快，今年之內就會邀請社會各方面的合作夥伴提出建議，希望明年上半年已經可以開始這些個別的項目。”



他表示，隨著個別使用無人機的項目如送貨等推廣，會評估有關成效，“我們會看有沒有可以量化的（項目），因為社會都有不同的聲音，有些就沒有那麼樂觀，但我覺得讓我們去試，試了就知道是否可行。如果可行便會將它量產化，到時就會看到經濟效益。至於有跨境成分的，我們亦會和內地有關單位展開這方面的商討，所以這方面的發展其實我覺得非常之亮麗，以及應該對香港是很正面的。”