50多國代表東北行：把振興發展經驗帶回國

10月14日，外賓在吉林長春中國一汽紅旗文化展館參觀。（圖源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華網報導，中國東北，遼闊的土地綿延在黑龍江、吉林、遼寧和內蒙古東部，覆蓋百萬平方公裡，承載著新中國工業化的夢想與榮光。這里是新中國工業的搖籃，也被人們親切地稱為“共和國長子”。



時代更迭，今天的東北，正成為全面振興的熱土，吸引著世界的目光。



10月14日，由中共中央對外聯絡部和中共內蒙古自治區黨委、遼寧省委、吉林省委、黑龍江省委共同主辦的“中國共產黨的故事——習近平新時代中國特色社會主義思想在東北的實踐”專題宣介會在吉林省長春市舉行。來自50多個國家的200多名政黨領導人、部分外國駐華使節和外國在華工商界代表會聚，在會場內傾聽中國的實踐經驗，在會後分批走訪東北三省一區，親身感受這片土地上的轉型與革新。



“將東北的旅遊業發展經驗帶回國”



東北地區把“冰天雪地”化為“金山銀山”、將“冷資源”轉變為“熱經濟”的實踐，讓外賓們大為贊嘆。



哈薩克斯坦“光明道路”民主黨副主席、議會下院議員謝里克·葉魯巴耶夫，在長春的宣介會上就對東北冰雪經濟的快速發展印象深刻。當他漫步於哈爾濱冰雪大世界夢幻冰雪館，置身於冰雕與光影交織的美麗景致中，不禁感慨：“冰雪經濟發展對哈薩克斯坦有很大的借鑒意義，我將把寶貴經驗帶回國分享。”



不光是冰雪旅遊，東北的文旅產業在許多方面都煥發新活力。外賓們在吉林延邊的光東村，沉浸於朝鮮族民俗文化與稻田文化交融的鄉村游體驗；在歷史悠久的沈陽故宮，流連於紅牆綠瓦與金黃樹葉的交相輝映中；在內蒙古博物院，感受各民族交往交流交融的豐富魅力。



尼泊爾藍毗尼省拉普提自治鄉鄉長普拉卡什·比斯塔參訪沈陽故宮時，一邊認真聆聽歷史故事，一邊用鏡頭捕捉古老建築的獨特風采。他感慨道：“東北文旅的活力和豐富的體驗令人印象深刻，我將把這些經驗帶回尼泊爾，推動兩國文旅行業的合作發展。”

