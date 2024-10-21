美國佐治亞州一碼頭舷梯垮塌致7死多傷

中評社北京10月21日電／據新華社報導，據美國媒體報導，美國佐治亞州薩佩洛島一個輪渡碼頭的舷梯19日垮塌，造成至少7人死亡、多人受傷。



佐治亞州自然資源部門相關負責人表示，舷梯垮塌令至少20人落水。目前已有8名傷者被送往醫院救治，其中6人情況嚴重。



事發後，美國海岸警衛隊、佐治亞州巡邏隊和地方應急力量展開救援，並動用聲納和直升機搶救落水者。



目前事故原因仍在調查中。



薩佩洛島位於佐治亞州東部，人們只能通過輪渡往返大陸。事發當日，民眾正在島上舉行慶祝活動。