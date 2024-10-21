三里島核事故重挫美核電發展

中評社北京10月21日電／據大公報報導，據美聯社及《華爾街日報》報導：美國科企微軟與美國星座能源公司簽訂協議，將重啟位於賓夕法尼亞州的三里島核電站，為這家科技巨頭的AI發展提供電力。三里島曾在1979年發生美國商業核電歷史上最嚴重的一次事故，在今年稍早前重啟三里島核電站消息傳出後，當地爆發了小規模的抗議活動。



1979年3月28日，三里島核電站2號機組由於反應堆堆芯失水及操作失誤導致三分之二的堆芯嚴重損壞、反應堆最終陷於癱瘓的嚴重事故。三里島事故引發五天的恐慌，並最終被關閉。



三里島事故發生後，核電建設速度明顯放緩。根據美國能源信息署的數據，從1979年到1988年，先後有計劃中的67個核反應堆建設項目被取消。總而言之，美國核能建設行業陷入了20年多的低迷。



2023年8月佐治亞電力公司宣布，位於奧古斯塔東南部沃格特爾工廠的3號機組已完成測試，現已可靠地向電網供電。而再上一次美國有新核反應堆開始向電網供電是在2016年10月。



星座能源這次重啟的是1號機組反應堆，在事故後依然維持運轉，直到2019年才迫於經濟壓力被關閉。星座能源表示，美國核監管委員會（NRC）的審批過程預計在2027年完成，預計耗資約16億美元來重啟該核電站，預計到2028年能投入使用，至少運行到2054年。