美國科企押寶核能　盼助解AI電荒

微軟與美國星座能源公司近期簽署協議，將重啟賓夕法尼亞州的三裡島核電站。（圖源：大公報） 中評社北京10月21日電／據大公報報導，伴隨著人工智能（AI）的興起，數據中心的電力需求也大幅增加。美國多個科企近期大舉押寶核電，谷歌（Google）14日宣布與凱洛斯能源（Kairos Power）簽署合作協議，將從多個小型模塊化反應堆（SMR）購買核電，以滿足AI的電力需求。亞馬遜16日也宣布，簽署3項協議以支持核能的開發。



AI發展迅速，然而各大科企卻擔心能源短缺成為制約AI發展的瓶頸。國際能源總署（IEA）1月發布今後2年全球能源使用預測，首度納入數據中心、加密貨幣和AI相關領域的電力消耗評估。IEA估計，截至2022年，這3類領域的用電量加總占全球能源需求近2%；然而到2026年，需求量會翻倍，相當於日本全國一年的用電量。



能源需求成長最快領域之一是訓練生成式AI。舉例來說，訓練像OpenAI的GPT－3這種大型語言模型一次，就需要近130萬度的電，約合130個美國家庭的一年用電量。另外，隨著數據中心規模不斷擴大，能源需求也大大增加。據IEA統計，美國2022年坐擁2700間數據中心，消耗全國用電4%；這一比例到2026年預計將達6%，屆時電力短缺問題將加重。



SMR被指是美國核電未來



科技公司實際上已經是風能和太陽能的最大買家，但這還不足以滿足數據中心全天候的需求，於是這些企業轉向核能。谷歌已向凱洛斯能源公司訂購了6至7座小型模塊化核反應堆，成為首家啟用新核電站為其數據中心提供清潔能源的科企。



谷歌14日表示，已經訂購了總容量為500兆瓦的SMR，這將幫助凱洛斯能源這家成立七年的新創公司，在2030年之前建成第一座商用反應堆，並在2035年之前建成更多的反應堆。



SMR除了安全性高之外，它比傳統核反應爐小很多，還能夠模組化組裝，方便部署。評論認為，這項技術是美國核電行業的未來，通過建造多個小型反應堆而不是龐大的核電站，有望加快建設速度並節約建設成本。

