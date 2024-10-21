搖擺州選民不堪其擾　放狗嚇退拉票者

搖擺州北卡羅來納一處提前投票站點外遍布競選廣告牌。（圖源：法新社） 中評社北京10月21日電／據大公報報導，據《紐約時報》報導：美國大選進入倒計時階段，七大搖擺州戰況白熱化，當地居民被各種形式的競選廣告淹沒。不少搖擺州選民不堪其擾，想方設法“屏蔽”廣告，甚至依靠惡犬嚇退上門拉票者。美媒指出，搖擺州選民僅占全美選民的不到20%，但他們對大選結果造成了不成比例的重大影響。



《紐約時報》20日表示，賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星、北卡羅來納、佐治亞、內華達和亞利桑那七大搖擺州將決定今年美國大選的贏家。隨著選戰進入最終階段，這些州的選民發現自己住在“戰場”上，每天面對鋪天蓋地的電視廣告、催票短訊、網絡彈窗廣告、晚餐時段的拉票電話，以及上門宣傳的工作人員。共和黨總統候選人特朗普和民主黨候選人哈里斯在這些州來回穿梭，並在廣告中互相攻擊。



賓夕法尼亞州穆倫堡學院政治科學教授博裡克說，他在該州居住多年，經歷過多次選舉，但從未見過今年這般激烈的選戰。威斯康星州居民威斯納試圖屏蔽所有競選廣告。他表示：“我連自己支持的候選人的廣告都不想看到。它們更像是政治宣傳。”同為威斯康星州居民的史蒂夫說，他養了一只85磅（約39千克）重的狗，每天傍晚靠狗嚇退上門拉票者。他補充說，如果有人執意敲門，自己會“盡量禮貌地勸對方離開”。