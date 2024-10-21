馬斯克撐特朗普　搖擺州日派780萬

馬斯克（右）重金助特朗普競選。圖為5日馬斯克與特朗普在賓夕法尼亞州舉行造勢活動。（圖源：美聯社） 中評社北京10月21日電／據大公報報導，美國億萬富豪馬斯克19日在關鍵搖擺州賓夕法尼亞為共和黨總統候選人特朗普造勢時宣布，即日起至11月5日美國大選日，他創辦的“美國政治行動委員會”將每天隨機向該州一名簽署其請願書的選民派發100萬美元（約780萬港元）大獎，並當場選出首位“幸運兒”。他還向七大搖擺州簽署請願書的選民提供現金獎勵，旨在為特朗普拉票。這種明目張膽的“銀彈攻勢”引發巨大爭議，一些法律專家認為，馬斯克的行為已經越界。



馬斯克為支持特朗普競選總統而創建“美國政治行動委員會”，本月初發起一項支持美國憲法修正案保護的言論自由和持槍權的請願，衹有七大搖擺州的選民有資格簽署。馬斯克19日在賓夕法尼亞州一場造勢活動上宣布，該委員會將每天隨機向該州一名簽署請願書的選民派發100萬美元大獎。首位獲獎者在活動現場誕生，是一位名叫約翰.德雷爾的男子。德雷爾興奮地從馬斯克手中接過支票，並表示自己是馬斯克的“超級粉絲”。



馬斯克此前宣布，簽署請願書及推薦他人簽署均可獲得47美元獎金。17日，他將賓夕法尼亞州的獎金增至100美元。19日再次升級“銀彈攻勢”後，馬斯克表示，這麼做是為了增加媒體曝光度。“我們面臨的挑戰之一是，如何讓人們知道這份請願書？傳統媒體不會報導此事，也不是每個人都會用社交平台X……這個消息（指百萬美元大獎）一定會有很大熱度。”他聲稱，希望最終能爭取到“超過100萬，或許多達200萬”搖擺州選民的簽名。



法律專家批“買簽名”越界



7月至9月，馬斯克已向“美國政治行動委員會”捐款7500萬美元（約5.8億港元），一躍成為共和黨大金主之一。該委員會花費約3000萬美元為特朗普線下拉票，其餘資金用於特朗普的郵件和電子廣告，以及其他共和黨人的競選活動。美媒指出，該委員會發起的請願書不僅宣傳特朗普的政治立場，還會收集簽署人的聯絡方式，以便有針對性地爭取這些搖擺州選民支持。