﻿政界：營商環境優越　匯豐看好香港發展

跨國企業用實際行動表示看好香港長遠發展，有力地反駁西方社會對香港的無理抹黑。（大公報） 中評社香港10月21日電／大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍18日在北京會見匯豐集團主席杜嘉祺一行。夏寶龍對匯豐集團始終看好中國和香港的發展，著眼長遠、面向未來，積極參與內地和香港經濟建設表示讚賞。他強調，全面準確堅定不移貫徹“一國兩制”方針，是中國長期堅持的基本國策，從來沒有改變也不會改變。中央將一如既往全力支持香港保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境，為各個國家各個地區的企業在香港發展創造更好條件。希望匯豐集團繼續發揮優勢，積極參與中國高質量發展和高水平對外開放，為香港繁榮發展多作貢獻。



本港金融界、政界人士指出，國家積極推動高質量發展和高水平對外開放，全力支持香港充分發揮獨特優勢，眾多外資看好中國經濟發展前景，國際著名品牌紛紛進駐香港。事實上，多項權威國際性指標顯示，香港國際金融中心地位、世界競爭力、人才競爭力等都十分優秀。像匯豐銀行這樣的跨國銀行集團長期扎根香港經營，用實際行動表示看好香港長遠發展，都起到很好的示範作用，並有力地反駁了西方社會對香港的無理抹黑。



香港擁有一流營商環境



立法會議員、民建聯主席陳克勤認為，夏寶龍會見匯豐一行，既是肯定匯豐繼續投資香港、發展內地業務，也是再次向外資明確發出信號，證明中央堅定不移確保“一國兩制”在香港行穩致遠，中央對於香港國際金融中心、國際貿易中心地位的支持不會改變。事實是，香港國際金融中心排名位列全球三甲，擁有一流的營商環境，一直歡迎外國資金的投資，也歡迎這些資金通過香港到內地發掘更廣闊的市場。他相信，外國投資者都是聰明人，都能理解到中央對香港的肯定和支持，能看到香港光明的投資前景。



立法會議員、工聯會理事長黃國指出，匯豐作為在香港長期扎根的國際性銀行，具有代表性，夏寶龍主任此次會見是對匯豐看好香港、中國發展的肯定。中央一直支持香港發揮“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，三中全會釋放了歡迎外資的信號，香港可以發揮自身獨特優勢和“超級聯繫人”的作用，既助力國家高質量發展，也發展經濟、改善民生。



歡迎外資金融機構來港



港區全國政協委員、香港金融發展協會主席魏明德指出，近年愈來愈多的外資金融機構進入中國市場，內地的銀行也向國際化發展。中國樂於同全球共同分享經濟發展的紅利，對外資金融機構持開放和歡迎態度。香港作為國際金融中心，可以充分利用自身的開放性和國際性，繼續發揮“背靠祖國、聯通世界”的獨有優勢，積極融入國家高水準對外改革開放的大局。他舉例說，香港可以積極擁抱綠色金融，促進本地金融業的創新發展，同時為國際投資者提供更多元化的投資選擇。並且，香港與國家的綠色發展戰略和目標一致，與國際社會的綠色發展趨勢和需求亦非常契合。



港區全國人大代表、立法會金融界議員陳振英表示，作為國際金融中心，像匯豐銀行的跨國銀行集團長期在香港扎根經營，並不斷加大在內地的投入，從而服務其全球客戶，起到很好的示範作用，增強其他跨國銀行在港發展業務的信心。



立法會議員梁熙認為，正如夏寶龍主任所說，在中央的全力支持下，在港企業可以獲得最佳的營商環境，可以發掘更龐大的市場，有利於他們自身的發展。匯豐銀行作為外資的重要龍頭，北京之行反映了他們對中國市場以及香港全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針的信心，以實際行動有力地反駁了西方社會對國家和香港的抹黑。