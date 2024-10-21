創新傳承方式，老手藝再展新顔

中評社北京10月21日電／據新華社報導，12厘米方形小夜燈上有365個雕版印刷的福字、小小桃核上雕了7個人物、80多歲的老奶奶穿針走線製作香包……在山東濟南舉行的第八屆中國非物質文化遺產博覽會上，精湛的傳統技藝，讓不少觀眾嘖嘖稱奇。在這場非遺盛宴上，觀眾不僅能近距離感受到非遺的魅力，還能看到傳統文化與現代生活的精彩碰撞。



今年是我國批准聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》20周年，本屆博覽會以“保護傳承 守正創新”為主題，全面展現20年來中國非遺保護的實踐成果。



截至2023年12月，全球共有730個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名册，其中中國有43項，位居世界第一。近年來，隨著各地積極踐行文化“兩創”，加大非遺保護與傳承力度，非遺成為打造文旅融合新標杆、激發鄉村振興新活力的關鍵要素，傳統的非遺正悄然走進現代生活。



現場觀展人氣足，傳統非遺受熱捧



“明有奇巧人曰王叔遠，能以徑寸之木，為宮室、器皿、人物……”中學課本《核舟記》中，明代天啟年間核雕藝人王叔遠用桃核所作核舟“赤壁夜游”，人物栩栩如生，使國人盡知核雕這一傳統技藝。



此次博覽會上，核雕技藝傳承人劉斌再次展示了精湛技藝，在長3.8cm、寬1.6cm、高2.2cm的狹小空間內，雕刻了七個生動人物，讓在場觀眾為之驚嘆。



博覽會現場匯聚了來自全國各地的非遺項目。在客家文化（閩西）生態保護實驗區展區，一個小夜燈吸引了不少人的注意。據四堡雕版印刷技藝傳承人馬力介紹，小夜燈呈12厘米×12厘米方形，上面有365個雕版印刷的福字，象徵每天一個祝福的美好寓意，是四堡雕版印刷的衍生文創產品，僅是該產品的雕版就需要花費3個月來完成。



本屆博覽會以“保護傳承 守正創新”為主題，突出“人民的非遺 文化的瑰寶”“融入現代生活 創造美好未來”等理念，主題展以“非遺·非常美”為思路，設置“美在生態更生動”“美在匠心更創新”“美在鄉村好光景”“美在交流與互鑒”“美在創意與共享”等重點板塊。

