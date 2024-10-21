富權：吳豐山掌海基會　台南幫再砌低桃園幫

中評社香港10月21日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：吳豐山任海基會董事長：“台南幫”再次砌低“桃園幫”。以下為文章內容。



台灣地區陸委會昨日下午宣布，面對兩岸交流互動的諸多挑戰，陸委會推薦由吳豐山擔任海基會新任董事長。海基會預計於十一月四日召開董事會，完成相關作業。陸委會表示，吳豐山長年服務貢獻於新聞界，曾任“行政院政務委員”、“監察院監察委員”等要職，視野宏闊，學養俱優，對台灣地區發展屢有獨到的見解，獲台灣當局接納採行。陸委會相信當局借重吳豐山長才，定能帶領海基會團隊，為台民提供更好的服務，並有益於兩岸關係良性發展。



此顯示，在賴清德與蔡英文的暗中“交手”中，賴清德趁著蔡英文人在歐洲之機，宣布由“台南幫”吳豐山出任海基會董事長，而非由蔡英文所屬意的許勝雄在現在就是海基會代理董事長的基礎上“真除”董事長，讓蔡英文如同被“突然襲擊”。



而且，由於七十九歲的吳豐山是屬於“台南幫”，是賴清德當年進入政壇的“啟蒙恩師”，直到現在仍然是賴清德的諮詢對象，因而賴清德決定由吳豐山接任海基會董事長，等於是進一步強化“台南幫”在台灣當局上層的實力。實際上，目前台灣地區的“內閣”名單，以“台南幫”為大宗，包含“主計長”陳淑姿、“客委會”主委古秀妃、“法務部長”鄭銘謙、“國科會”主委吳誠文等人，而這次納入吳豐山，為“台南幫”再添一人。



而七十八歲的許勝雄，與鄭文燦一樣，都是桃園市人，因而被視為廣泛的“桃園幫”。本來，由於許勝雄具有海基會捐助人的身份，而且是副董事長，還是多個主張兩岸交流的工商團體的頭頭，有點“偏藍”，並曾經頻密到大陸訪問，即使是現在也經常對民進黨的兩岸政策提出“諫言”，因而在李大維因調任“總統府秘書長”而辭去海基會董事長時，就有意讓其接任董事長。但可能許勝雄感到民進黨當局拒絕承認“九二共識”，接任董事長將難以有所作為，因而婉拒接任董事長，但又礙於情面，而是答應出任代理董事長。結果一“代”就是兩年半，完全顛覆了海基會章程有關董事長出缺必須在三個月內互選填補的規定。



賴清德上台後，本來就是屬意由許勝雄接任海基會董事長。但蔡英文當時卻建議由鄭文燦出任，並指鄭文燦是執政團隊的靈魂人物，必須善用他。在蔡英文“欽點”下，逼得賴清德不得不點頭。在鄭文燦被拘捕後，曾一度傳出將由吳豐山接任海基會董事長，但隨後卻是陸委會宣布仍然由副董事長許勝雄代理董事長職務。當時不少人就猜度，這是蔡英文在背後“發功”而致。現在，蔡英文正在歐洲竄訪，因而就趁著蔡英文“鞭長莫及”，突然宣布由吳豐山接任海基會董事長，回到賴清德“埋班組閣”時的初衷。



然而，本身作為民間人士的吳豐山，並非是海基會的捐助人董事，也不是相應官方機關的代表，卻出任海基會董事長，怎麼也讓人感到有些有欠正當性。實際上，海基會的基金來源，由捐助人五十三人共捐助新台幣六億七千萬元成立。海基會的日常經費來源，為：一、基金運用之孳息；二、委託收益。三、“政府”或民間捐贈；四、由兩岸人民提供服務收取之費用。“捐助人”既有當時的工商名流，也有與兩岸事務相關的“政府”部門如陸委會、“交通部”、“教育部”等。至於第四項的“政府”捐贈，是由陸委會在每年編列其預算案時，列劃二億至三億元，看海基會當年的業務是否繁忙而定，在進行兩岸事務性協商時，預算編列就較多些。



海基會成立三十四年來，“原始捐助人”有的已過世如辜振甫，有的則以個人原因“退群”如人潤泰集團總裁尹衍梁、台泥董事長張安平、國泰人壽副董事長熊明河等，不再續任董事。但也有新的官方單位“入群”，如“故宮”、“退輔會”、“客委會”於二零二零年十二月召開的董監事聯席會議中首度獲官派董事席次。海基會創會董事長辜振甫於二零零五年一月逝世後，歷任董事長張俊雄、洪奇昌、江丙坤、林中森、田弘茂、張小月、李大維和鄭文燦，都是官派董事而非“原始捐助人”董事，但畢竟是曾任與海基會業務相關聯的政府機關的職務，因而被當局以“官派董事”的身份出任董事長，算是合理。現在的吳豐山雖然也曾擔任公職，但他所擔任的“行政院政務委員”及“監察院委員”職務，卻與海基會的業務完全無關，而且任職時間也不長。

