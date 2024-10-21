富權：民進黨提前佈局花蓮縣長選舉？

中評社香港10月21日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：民進黨提前佈局花蓮縣長選舉？以下為文章內容。



民進黨昨日在花蓮縣黨部舉行“新住民諮詢站”揭牌儀式暨座談會，恰逢越南婦女節，特依循越南的文化準備玫瑰花，向來自世界各地的新住民居民獻上祝福與感謝。接著林右昌又與民進黨花蓮縣議會黨團座談。在座談會上，黨籍議員強烈反應，許多民進黨“中央”的政績，在地方都被傅氏夫婦收割，像鐵路雙軌電氣“立體化”花蓮至吉安、台九線拓寬、蘇花改等等，很多都是蕭美琴在“立委”任內爭取，民進黨執政時落實的建設，但都被前任、現任花蓮縣長傅崐萁、徐榛蔚夫婦收割，傅崐萁夫婦只出一張嘴，有功搶前收割，有過就推給“中央”。林右昌指示，未來將強化“中央”地方宣傳協作，對抗傅氏“收割機”。



林右昌在基隆市長謝國樑“罷免案”失敗後的首場地方活動，是到與基隆市政治版圖都是一樣的藍大於綠的花蓮縣；而恰巧的是，今年六月十四日民進黨為應對國民黨黨團與民眾黨黨團聯手合作通過“國會改革五法”後，啟動全台七場“反濫權護民主”宣講活動，首站就由林右昌率領黨務主管東征花蓮，直搗國民黨“立法院”總召傅崐萁的本命區，尤其是過去與傅崐萁關係密切的城隍廟。林右昌聲稱，花蓮不是國民黨的天下，不是傅崐萁的王國。



林右昌首次東征花蓮縣之時，正是民進黨及其側翼叫喊要掀起“大罷免潮”，罷免國民黨的部分“區域立委”，並希望能夠在罷免成功後，透過“立委”補選增加民進黨的議席，在一減一加下，將民進黨在“立法院”的議席處於少數的現況顛覆過來，重新掌握“立法院”的主導權。而在“國會改革五法”立法的過程中，民進黨最憎恨的是國民黨黨團總召傅崐萁及民眾黨黨團總召黃國昌，但黃國昌是“不分區立委”，不適用“罷免”條款，因而傅崐萁也就成為民進黨側翼要發動“罷免”的首要對象。雖然傅崐萁在花蓮縣的根基雄厚，但唯其如此，對其發動“罷免案”就具有極大的象徵性意義，即使是為了將其“拉下馬”，也將能動搖“傅家夫妻檔”的基礎。



針對基隆市長謝國樑的“罷免案”慘敗後，曾經積極支持及深度介入“拆樑行動”運的林右昌，突然聲稱“罷免不是民主政治常態，比大選還困難，可能不要去談要透過罷免，來增加“國會”席次，這角度並不是很健康”，因而林右昌寄望透過發動“罷免案”打擊傅崐萁的計劃，也就“胎死腹中”。



但林右昌卻仍然不願“放下屠刀”，又趁著民進黨在花蓮縣黨部舉行“新住民諮詢站”揭牌儀式的機會，給花蓮縣的民進黨打氣，並批評花蓮縣的前任、現任縣長是民進黨當局政策成果的“收割機”。看來，林右昌對“顛覆”花蓮縣政治現狀的對象，已經從花蓮縣的唯一一席“區域立委”，轉為花蓮縣長。



實際上，花蓮縣現任縣長徐榛蔚，已經是第二任，亦即不能再參選爭取連任。民進黨一直以來就希望能夠奪下花蓮縣長，曾經先後派出“強將”蕭美琴、Kolas Yotaka等挑戰“不可能的任務”，但仍不敵政治實力穩固的“傅家族政治”。



不過，蕭美琴卻曾在花蓮縣以百分之五十三點七七的得票率擊敗國民黨挑戰三連霸的王廷升，為民進黨於“單一選區兩票制”實施後首度囊括花蓮縣“區域立委”名額，得票數為民進黨首次在花蓮縣過半，也創下該選區的新高。



因此，在徐榛蔚不能再選花蓮縣長後，只要傅崐萁不再“回鍋”參選花蓮縣長，民進黨就有“乘虛而入”的機會。



林右昌在“拆樑行動”失敗後，原來打算參選新北市長的計劃，可能會落空。那麼，是否會以參選花蓮縣長，攻堅像基隆市那樣，都是“藍大於綠”的花蓮縣，作為展示自己“實力”，及挽回“拆樑行動”失敗的面子？實際上，如果林右昌能夠拿下花蓮縣，其意義不低於蕭美琴拿下花蓮縣長期被國民黨“壟斷”的唯一一席“立委”，也是打破國民黨對花蓮縣長的“壟斷”。



這對於林右昌今後的仕途，將會大有裨益。實際上，作為與“新潮流系”死對頭的“正國會”的骨幹的林右昌，在民進黨中央並不舒坦，難以討好黨主席賴清德，因而隨時會失去這個沒有“任期保障”的職務。但蔡英文賜予的“內政部長”，已經有“新潮流系”骨幹劉世芳據位，他根本不可能“回鍋”。因此，到艱困選區去“開闢疆土”，就是最佳的前途。



但在民進黨內，早已有人覬覦花蓮縣長，這就是剛被國台辦“點名”為“頑固台獨分子”的民進黨“不分區立委”沈伯洋。實際上，花蓮縣本來就是沈伯洋的責任選區，而且他也曾發動“國會改革、花東三法”等針對傅崐萁的輿論空戰，因而被視為意在挑戰兩年後的縣長大位。

