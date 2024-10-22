10月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）外交部發言人林劍10月21日主持例行記者會並就烏克蘭危機、美加軍艦過航台灣海峽等問題回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：上周六，第136屆廣交會第一期線下展圓滿結束。中外客商成交踴躍，各項指標再創歷史新高，實現“開門紅”。我們還注意到，不少外國客商在中國全自動物流機器人、數控機床、腦機智能仿生手、共享型氫能自行車等新質生產力產品前駐足停留，紛紛為中國的開放合作與科技創新點贊。發言人對此有何評論？



林劍：本屆廣交會首期線下展覽聚焦“先進製造”，其中有專精特新“小巨人”、製造業單項冠軍、國家高新技術等稱號的企業展位數超過1.1萬個，比上屆增長35.5%。一批中國製造的黑科技、新勢力扎堆亮相，圈粉了不少境外採購商。之後幾周廣交會還會有兩個展期，展覽總面積達到155萬平方米，截至10月10日已有203個國家和地區的12.5萬個境外採購商預註冊，223家全球零售250強確認參會。相信中外客商都可以在廣交會買到心儀的產品，實現互利共贏。



廣交會是中國不斷擴大開放的縮影，也是世界分享中國機遇的窗口。廣交會常辦常新，不僅展示出中國經濟的活力與韌性，更彰顯出中國堅定推進中國式現代化的信心和決心。今年以來，中國經濟總體平穩、穩中有進。黨的二十屆三中全會提出300多項重要改革舉措，近期中國多部門推出一攬子增量政策，釋放了擴大高水平對外開放和推進高質量發展的強烈信號。不久後，第七屆中國國際進口博覽會將在上海舉行。昨天，今年首列“中歐班列—進博號”也滿載參展產品抵達上海。中國的發展，世界的機遇。面向未來，我們將繼續與國際社會共享巨大市場潛力、蓬勃創新活力、強勁發展紅利，以中國經濟的確定性為世界經濟注入更多穩定性。



英國廣播公司記者：韓國和烏克蘭的情報部門均聲稱，朝鮮士兵現已在俄羅斯境內。中方對此有何反應？中方能否真正在這場戰爭中保持絕對中立？

