外交部：台灣問題不是什麼航行自由問題

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）據報導，10月20日美國驅逐艦、加拿大護衛艦過航台灣海峽。外交部發言人林劍10月21日在例行記者會上就此回答記者提問時表示，關於美加軍艦過航台灣海峽，東部戰區已經作出了回應。林劍強調，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題不是什麼航行自由問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。中國堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國的主權和安全。



