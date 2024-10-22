】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
外交部回應烏克蘭危機：望各方推動緩和局勢
http://www.CRNTT.com   2024-10-22 01:11:20


外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京10月22日電（記者　海涵）外交部發言人林劍10月21日主持例行記者會，有記者就當前的烏克蘭危機相關問題提問。

　　林劍指出，對於烏克蘭危機，中方的立場是一貫、明確的，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：