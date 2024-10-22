外交部回應烏克蘭危機：望各方推動緩和局勢

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京10月22日電（記者 海涵）外交部發言人林劍10月21日主持例行記者會，有記者就當前的烏克蘭危機相關問題提問。



林劍指出，對於烏克蘭危機，中方的立場是一貫、明確的，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決。

