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外交部回應烏克蘭危機：望各方推動緩和局勢
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2024-10-22 01:11:20
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京10月22日電（記者 海涵）外交部發言人林劍10月21日主持例行記者會，有記者就當前的烏克蘭危機相關問題提問。
林劍指出，對於烏克蘭危機，中方的立場是一貫、明確的，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決。
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