“萬里茶道”煥生機　中俄人文交流譜新篇

中評社北京10月21日電／據新華社報導，今年是中俄建交75周年，也是“中俄文化年”。



俄羅斯千年古城喀山即將迎來金磚大家庭的盛會。這裡地理位置優越，交通便利，自古以來就是人員、貿易交匯之地。如今，這裡見證著中俄人文交流合作欣欣向榮的圖景。



開創文化交流“新未來”



“中俄兩國都具有悠久的歷史、燦爛的文化，人文交流對增進兩國人民友誼具有不可替代的作用。”2013年3月，對俄羅斯進行國事訪問期間，習近平主席在莫斯科國際關係學院的演講中說。在這次演講中，習近平主席提到，17世紀的“萬里茶道”曾是聯通中俄的“世紀動脈”。



萬里茶道中興之時，一些俄商從喀山出發，前往中國湖北販茶設廠。萬里茶道，帶來了人員流動、信息流通、文化傳播，也帶動了伊爾庫茨克、鄂木斯克、下諾夫哥羅德等俄羅斯沿線城市的興盛。



因茶結緣，以茶會友。“在喀山，人們自古以來就用茶迎來送往，這是當地的特殊文化，與中國文化相通。”長期研究萬里茶道的俄羅斯學者亞歷山大·伊利因說。



喀山是韃靼斯坦共和國的首府。如今，韃靼斯坦共和國與中國多個省市保持著密切的人文交流合作。韃靼斯坦共和國行政長官明尼哈諾夫說，雙方教育合作蓬勃發展，在韃靼斯坦的中國留學生超過兩千人，喀山聯邦大學孔子學院持續不斷培養中文人才；地方合作持續推進，韃靼斯坦共和國與山東省、四川省建立友好省州關係，喀山與杭州、廣州等結為友好城市。



今年5月，“中俄文化年”啟動。