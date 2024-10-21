【
大
中
小
】 【
打 印
】
王毅會見法國憲法委員會主席法比尤斯
http://www.CRNTT.com
2024-10-21 17:03:22
中評社北京10月21日電／據新華社報導，10月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見法國憲法委員會主席、前總理法比尤斯。
王毅表示，習近平主席今年對法國進行歷史性訪問，為新形勢下中法、中歐關係發展提供了戰略指引。中法都堅持獨立自主，有利於世界和平穩定。中歐經貿關係出現一些波折不符合雙方利益。希望歐盟同中方通過談判協商找到解決各自關切的辦法。
法比尤斯表示，堅持獨立自主、堅持法中友好是法國外交傳統。法國也一貫反對強加於人，主張通過對話協商尋求妥善解決辦法。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
王毅同英國外交發展大臣拉米會談
(2024-10-19 16:46:33)
留法勤工儉學重鎮一批中學生將赴華游學
(2024-10-14 10:33:54)
王毅同法國總統外事顧問博納通電話
(2024-10-12 11:06:34)
王毅同日本外相岩屋毅通電話
(2024-10-10 11:37:34)
王毅晤布林肯 促美勿以“兩副面孔”對華
(2024-09-29 18:33:01)
王毅談中國式現代化的世界意義
(2024-09-29 14:44:33)
王毅：為完善全球治理注入中國力量
(2024-09-29 14:43:55)
王毅：和平本身就是道路
(2024-09-29 14:43:09)
王毅：和平本身就是道路
(2024-09-29 13:38:38)