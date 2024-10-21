王毅會見法國憲法委員會主席法比尤斯

中評社北京10月21日電／據新華社報導，10月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見法國憲法委員會主席、前總理法比尤斯。



王毅表示，習近平主席今年對法國進行歷史性訪問，為新形勢下中法、中歐關係發展提供了戰略指引。中法都堅持獨立自主，有利於世界和平穩定。中歐經貿關係出現一些波折不符合雙方利益。希望歐盟同中方通過談判協商找到解決各自關切的辦法。



法比尤斯表示，堅持獨立自主、堅持法中友好是法國外交傳統。法國也一貫反對強加於人，主張通過對話協商尋求妥善解決辦法。