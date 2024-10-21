駐中國銀行紀檢監察組開展專項整治

中評社北京10月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，今年6月中旬以來，中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組協助中行黨委在全行開展違規吃喝專項整治。截至目前，共發現問題線索104件，已辦結76件，黨紀政務處分72人，建立健全各類制度機制20餘項。



二十屆中央紀委三次全會強調，對違規吃喝開展專項整治，嚴查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下級”等問題，堅決防止金融、國企等單位公務接待“特殊論”。貫徹落實中央紀委三次全會部署，駐中行紀檢監察組協同中行黨委制定《中國銀行違規吃喝專項整治方案》，緊盯金融領域違規吃喝問題的具體表現，在全行開展專項整治。



“在廣泛調研、分析全行查處的百餘起違規吃喝案例的基礎上，我們從隱形變異行為、敗壞風氣等角度梳理出12類突出問題表現作為整治重點。”駐中行紀檢監察組有關負責同志介紹，比如，通過組織或參與吃喝聚餐等方式搞團團夥夥、拉幫結派等“小圈子”活動問題，接受供應商、中介機構、第三方合作單位安排的宴請問題，等等。



專項整治期間，中國銀行各單位對照12類突出問題表現，全面查擺2023年以來本單位存在的違規吃喝問題，深入開展自查自糾。駐中行紀檢監察組、總行黨委辦公室及機關紀委等相關部門3次組成飛行檢查組，抽取部分單位開展實地檢查。檢查組通過訪談座談、資料調閱、票據檢查、庫存盤點和調閱檢查自查自糾問題整改台賬等方式，既查重點突出問題的糾治查處情況，也查專項整治的組織推動情況。目前，已實地檢查16家單位，發現12方面30餘條問題。