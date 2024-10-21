寧夏系統施治違規操辦婚喪喜慶問題

中評社北京10月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區紀委監委工作人員走訪當地部分酒店，開展高額彩禮專項治理監督檢查，重點詢問瞭解黨員幹部或家屬子女是否存在高額彩禮、大操大辦情況。



今年以來，寧夏各級紀檢監察機關把治理高額彩禮、樹立文明新風作為推進鄉村振興、加強基層監督的有力舉措，緊盯黨員幹部和公職人員群體，聚焦高額彩禮、大操大辦、鋪張浪費等問題，堅決糾治歪風陋習，以點帶面化風成俗，持續整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。



“自治區紀委監委推動自治區黨委、政府在全區印發《關於持續開展農村高額彩禮專項治理建設文明鄉風的實施意見》，構建‘黨委政府領導、紀委監督、部門協同、縣鄉主抓、村級自治、群眾參與’的工作格局。”自治區紀委監委有關負責人介紹，同時，建立聯席會議、重點包抓、統計調度、舉報轉辦、督導通報、輿論引導6項機制，保障專項治理高質高效推進。



專項治理期間，寧夏紀檢監察機關堅持抓早抓小，重點抓好黨員幹部和公職人員群體，對宴請對象超範圍、標準過高等問題及時提醒糾正，督促黨員幹部在操辦婚喪事宜中，自覺踐行勤儉節約，弘揚新風正氣。“婚喪喜慶是社會交往的重要載體，是人情往來最為密集的場合。黨員幹部和公職人員掌握公權力，不能簡單將操辦婚喪喜慶視作私事，必須寸步不讓堅守‘紅線’，帶頭示範弘揚新風。”自治區紀委監委有關負責人表示。



寧夏紀檢監察機關進一步拓寬信訪舉報渠道，暢通12388舉報電話和紀檢監察網站舉報平台，重點受理群眾對黨員幹部和公職人員高額彩禮、人情攀比、大操大辦等違反移風易俗有關規定的檢舉。同時，將移風易俗有關規定落實情況作為巡視巡察的重點內容，十三屆自治區黨委第四輪巡視發現有些村（社區）不同程度存在高額彩禮現象，專門向相關地區反饋問題，並提出整改建議，推動以優良黨風政風帶動社風民風。