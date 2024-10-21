國網紀檢監察組舉辦下級單位紀委書記輪訓

中評社北京10月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，為適應深化紀檢監察體制改革新形勢新任務，提升紀法貫通能力，國家電網部署開展二、三級單位紀委書記集中輪訓。7月至9月，先後舉辦培訓班6期，843名紀檢幹部參訓，實現應訓盡訓、有效覆蓋。



據瞭解，此次輪訓突出需求導向、精準賦能，圍繞適應垂管改革、提升執紀執法能力精心設計課程，兼顧政治理論與實踐實操。既邀請相關人士權威解讀，同時推動領導幹部上講台，駐國家電網紀檢監察組領導及各室主任先後作專題授課，分析形勢、傳導壓力、解讀政策、分享方法，不斷提升基層紀法銜接能力。



學有所獲更要學以致用。為推動一線實踐問題與集中輪訓深度關聯，組織學員提前圍繞典型經驗、熱點難點問題提交“兩個帶來”材料。培訓期間，以不同區域、不同類型單位學員分組，圍繞如何履職盡責、典型經驗做法及難點堵點問題開展集中研討3次，達到了分享經驗、碰撞思想、獲得啟發的效果，真正實現“帶著問題來，帶著收穫走”。



“這是駐國網公司紀檢監察組首次舉辦公司二、三級單位紀委書記線下集中輪訓。下一步，我們將創新方式方法，以高質量教育培訓夯實公司紀檢監察工作高質量發展人才基礎。”駐國網公司紀檢監察組相關負責同志表示。