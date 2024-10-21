中國聯通：強化政治監督　破解自主創新難題

中評社北京10月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，中訊郵電咨詢設計院有限公司（以下簡稱“中訊院”）是中國聯通旗下從事網絡建設、政企市場咨詢規劃設計及產品支撐服務的全資子公司，是中國聯通最為重要的科研創新主體之一。2023年中央巡視中國聯通時指出，中訊院科研項目依賴外包、代理，科技成果轉化水平較低。中國聯通紀檢監察組將中訊院作為監督推動中國聯通科技創新領域整改的聯繫點，聯合中訊院紀委成立監督組，通過一系列監督措施推動加快科技成果向現實生產力轉化。



聚焦“兩個維護”強化政治監督。監督組將政治監督嵌入科技創新全流程各環節，保障“加強新型基礎設施建設”“推進數字技術融合創新”等黨中央賦予中國聯通的重大戰略任務不折不扣得到落實。制發紀律檢查建議書，督促公司黨委成立工作專班，統籌推進科技創新改革。督促制定《落實中央巡視整改提升科技創新能力專項方案》，統籌策劃、研發、應用推廣各環節工作銜接，加速推動專職研發隊伍建設。監督組對市場部、相關職能部門領導班子成員存在的形式主義、官僚主義問題進行約談，對部分分院黨委在改革中存在的不擔當、不作為問題進行約談。2024年，中訊院高質量專利轉化取得突破性進展，33項專利實現轉化，核心技術攻關委外費用比去年同期下降21%。



把握重點領域強化專項監督。監督組採用“蹲苗駐點”工作方式，先後委派3批次人員前往中訊院開展科技創新專項監督，進一步拓展發現問題的深度和廣度。以研發項目委外費用為切入點，對中訊院所轄科創部、智網院、建能院等10家部門（單位）進行調研，訪談領導幹部7人、研發人員30餘人，開展座談會7場次，調閱制度文件、產品立項材料、評審文件等資料160餘份，深刻剖析在思想認識、職責擔當、改革勇氣、工作協同等方面存在的問題，深入查找形式主義、官僚主義方面成因，及時向黨委通報調研監督情況，推動形成共識。



著眼政治生態深化標本兼治。督促公司黨委專題研究制定《公司黨委落實公司紀委科技創新監督建議工作方案》，推動各黨委委員逐條對照形成工作清單，加緊推進落實，切實解決科技創新中的深層次問題。將廉潔風險防控與科研項目管理同謀劃、同部署、同落實，圍繞重大科研項目、重點科研任務和關鍵崗位，開展常規性的專項監督檢查，舉一反三查找科研管理漏洞和監督管理弱項。持續跟進整改監督，強化對《建議》整改落實情況“再監督再檢查”，對巡視整改要求落實不力的追責問責，實現閉環管理。