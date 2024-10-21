韓國外交部要求中斷朝鮮與俄相關合作

中評社北京10月21日電／據央視新聞報導，當地時間21日，據韓國外交部消息，韓國外交部第一次官（副部長）金烘均當天下午在韓國外交部召見俄羅斯駐韓大使就朝鮮向俄羅斯派兵一事表達抗議。



韓國外交部表示，韓國政府向俄羅斯表達了關於相關問題的嚴正立場，要求朝鮮立即撤軍並中斷朝鮮和俄羅斯的相關合作。