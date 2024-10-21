中辦系統部署深化博士研究生教育綜合改革

中評社北京10月21日電／據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於加快推動博士研究生教育高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》），對持續深化博士研究生教育綜合改革作出系統部署。



《意見》指出，博士研究生教育是國民教育的最高層次，是國家創新體系的關鍵支撐。加快推動博士研究生教育高質量發展，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持立德樹人、服務需求、改革創新、開放融合，推動規模擴大與內涵建設相協調，打造中國特色、世界一流的博士研究生教育體系，加快建設世界重要博士研究生教育中心，有的放矢培養國家戰略人才和急需緊缺人才，為建設世界重要人才中心和創新高地、實現高水平科技自立自強、全面建成社會主義現代化強國提供有力支撐。



《意見》指出，要完善學科專業體系，強化國家戰略人才培養前瞻布局。優化學科專業布局，完善及時響應國家需求的學科專業設置、建設和調整機制，加強理工農醫類以及基礎學科、新興學科、交叉學科學位授權點建設，提升博士專業學位授權點占比，加快關鍵領域學科專業建設，強化學科交叉融合發展。要重塑培養流程要素，全面提高人才自主培養質量。加強思想政治引領，改革招生管理模式，優化培養過程，強化分流退出和多向選擇，探索建立學術學位與專業學位培養分類發展、融通創新機制，完善評價體系，建設高水平導師隊伍，深化創新國際交流合作。要重構協同機制，提高拔尖創新人才培養能力。激發科教融匯活力，激活產教融合動能，賦能區域創新發展，推動教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有機銜接。



《意見》強調，要優化資源配置，強化統籌領導。加大博士研究生教育投入力度，建立健全穩定支持機制。支持有條件的地區和培養單位先行先試、分類分批開展改革試點。