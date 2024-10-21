【
大
中
小
】 【
打 印
】
東部戰區就美、加軍艦過航台灣海峽發表談話
http://www.CRNTT.com
2024-10-21 16:55:34
中評社北京10月21日電／據東部戰區微信公眾號消息，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，10月20日，美國“希金斯”號驅逐艦、加拿大“溫哥華”號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美、加艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。美、加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
統派呼籲恢復10/25台灣光復節為法定假日
(2024-10-21 16:25:46)
特朗普暗示不會出兵護台？郭正亮：他亮底牌
(2024-10-21 14:52:20)
民主基金會聽誰的？廖達琪：韓支持配合外交
(2024-10-21 14:46:49)
美國新墨西哥州暴雨引發洪水至少2人死亡
(2024-10-21 11:54:10)
美國佐治亞州一碼頭舷梯垮塌致7死多傷
(2024-10-21 11:46:07)
搖擺州選民不堪其擾 放狗嚇退拉票者
(2024-10-21 11:42:34)
馬斯克撐特朗普 搖擺州日派780萬
(2024-10-21 11:39:04)
美“海狼”號核潛艇抵達日本
(2024-10-21 10:12:52)
大選成全民豪賭 馬斯克稱賭盤賠率比民調准
(2024-10-21 10:12:46)
美國給以派先遣隊 援助的“薩德”也將啟用？
(2024-10-21 10:10:44)