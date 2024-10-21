東部戰區就美、加軍艦過航台灣海峽發表談話

中評社北京10月21日電／據東部戰區微信公眾號消息，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，10月20日，美國“希金斯”號驅逐艦、加拿大“溫哥華”號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美、加艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。美、加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。